      Metroid Prime 4: Beyond

      Metroid Prime 4: Beyond verrà lanciato a dicembre 2025

      Ci è appena stata presentata la nuova fantastica moto di Samus.

      HQ

      Ci aspettavamo di sapere della data di lancio di Metroid Prime 4: Beyond alle Nintendo Direct di oggi, poiché francamente sta diventando molto vicino al filo per il gioco per avere ancora la sua data di lancio del 2025 annunciata quest'anno. Preoccupazioni a parte, la data di arrivo del gioco è stata confermata e ora sappiamo che Metroid Prime 4: Beyond farà il suo grande ingresso a pochi giorni dall'inizio di dicembre.

      Prevista per il 4 dicembre, la conferma ci ha anche dato un nuovo sguardo alla bici radicale di Samus Aran chiamata Vi-O-La, che sarà utile per esplorare la terra e raggiungere rapidamente i luoghi del pianeta di Viewros.

      Per ulteriori informazioni su Metroid Prime 4: Beyond, non perdere la nostra anteprima dell'inizio del 2025.

