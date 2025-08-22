Metroid Prime 4 classificato da ESRB - la data di uscita potrebbe avvicinarsi

HQ

Nintendo continua a far penzolare Metroid Prime 4 davanti ai suoi fan come una carota su un bastone. Dopo ogni sorta di apparizioni strane, tra cui una presa in giro della metropolitana di Londra e una classificazione per età in Corea, il gioco è stato ora valutato anche dall'ESRB. Tutti i segnali indicano un rilascio che potrebbe effettivamente essere a portata di mano.

Come al solito, Nintendo stessa rimane completamente in silenzio, ma in un recente evento in Canada, dove il gioco era giocabile, i rapporti hanno indicato che un lancio avverrà effettivamente prima della fine dell'anno. Ciò che ha suscitato più discussioni, tuttavia, è stata la classificazione ESRB. Oltre al sangue e alla violenza animati, elencava anche gli "acquisti in-game".

Potrebbe sembrare preoccupante, ma probabilmente non c'è nulla di cui allarmarsi. Sia Super Mario Bros. Wonder che Donkey Kong Bananza hanno ricevuto lo stesso tag ESRB, ma nessuno dei due ha offerto alcuna microtransazione post-lancio. Molto probabilmente, è semplicemente legato a Nintendo Switch Online, dal momento che il servizio in abbonamento conta tecnicamente come un acquisto tramite l'eShop.

Allora, sei pronto per Prime 4?