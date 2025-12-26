Metroid Prime 4 è un seguito diretto di Super Metroid, ma si svolge in una dimensione diversa.

HQ

Sicuramente sei un esperto di Nintendo. Potresti quasi scommettere la mano destra che ti puoi relazionare perfettamente con l'intera linea temporale del franchise di The Legend of Zelda, giusto? Ehi, aspetta un attimo, non scappare ancora...

Non preoccuparti, sappiamo che Nintendo a volte non riesce a cogliere correttamente le linee temporali nei suoi giochi, e soprattutto nei franchise più riconoscibili. Non è che sia particolarmente rilevante, dato che ciò che ha sempre avuto la precedenza in quasi tutti gli sviluppi dell'azienda è il gameplay su una narrazione lunga e profonda. E ora abbiamo la conferma che questa cronologia confusa si è contagiata anche sul franchise di Metroid, in particolare con Metroid Prime 4: Beyond.

Come abbiamo menzionato oggi, discutendo dello sviluppo travagliato di Retro Studios, Famitsu ha pubblicato questa settimana un'intervista sulla loro pubblicazione giapponese (tradotta su Famiboards), in cui il personale Nintendo (presumibilmente il tradizionale collegamento con Retro Studios, il produttore Kensuke Tanabe) ci aggiorna sulla cronologia ufficiale della serie Metroid. L'intervistatore di Famitsu chiede timidamente se Metroid Prime 4: Beyond sia ambientato dopo gli eventi di Metroid: Federation Force, ma lo staff Nintendo dà una risposta sorprendente:

"È ambientato dopo Super Metroid e prima di Metroid Fusion. Tuttavia, dato che Samus è saltata in un'altra dimensione oltre il tempo e lo spazio in questo gioco, non dovrai preoccuparti della linea temporale in futuro. Abbiamo organizzato deliberatamente tutto in questo modo. Volevamo offrire un ambiente libero e unico per Metroid Prime senza influenzare la serie Metroid 2D."

Ecco quindi qua, 'Beyond' è una nuova divisione temporale nella storia videoludica di Nintendo, e allo stesso tempo un sequel diretto di Super Metroid (per molti, il miglior gioco della serie, dopo Metroid Prime). Sei soddisfatto della decisione di Nintendo?