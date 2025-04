Metroid Prime 4, The Legend of Zelda, Mario Party, Pokémon e Kirby ottengono versioni aggiornate per Switch 2

HQ

Con il 2025 che sarà l'anno di lancio di Nintendo Switch 2, ci aspettiamo alcuni crossover tra titoli sia su Nintendo Switch che sui suoi successori, come Pokémon Legends: Z-A e Metroid Prime 4: Beyond.

Al Nintendo Switch 2 Direct di oggi, abbiamo sentito parlare di alcuni giochi che sono stati portati al livello di potenza della nuova console, tra cui Kirby and the Forgotten Land e Mario Party Jamboree, che avranno entrambi un gameplay extra con le loro versioni per Nintendo Switch 2.

Anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e il suo predecessore Breath of the Wild hanno un aspetto migliore su Switch 2 e, quando usciranno Metroid Prime 4: Beyond, così come Pokémon Legends: Z-A avranno anche un aumento delle prestazioni.

Poiché puoi trasferire i tuoi giochi digitali su Nintendo Switch 2, sarai in grado di scaricare e acquistare questi giochi aggiornati ove applicabile, oppure puoi acquistare le nuove versioni digitalmente o fisicamente se non le possiedi già.