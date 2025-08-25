Metroidvania Aeterna Lucis ritarda l'uscita al 2026 poiché annunciata la data di Hollow Knight: Silksong

HQ

Abbiamo passato molto tempo a indovinare come reagirebbero gli studios all'annuncio della data di uscita di Grand Theft Auto VI, ma negli ultimi giorni sembra che si sia generato un effetto bolla anche nel calendario di settembre 2025, a causa dell'annuncio della data di uscita di Hollow Knigth: Silksong per il 4 settembre.

Il metroidvania del Team Cherry è diventato il grande gioco del mese prossimo e manca poco più di una settimana per dimenticare uno dei meme più longevi nella storia dei videogiochi.

Ma ovviamente, annunciare il lancio di un titolo del genere tra due settimane ha sconvolto gli altri studios, che vedono che il loro titolo imminente potrebbe rapidamente cadere nell'oblio competendo contro Hornet. È il caso dello studio spagnolo Aeternum e del suo titolo Aeterna Lucis, anch'esso previsto per settembre, e che ora uscirà nel 2026.

In una lettera indirizzata ai loro follower sui social media, lo studio riconosce che il loro gioco (un altro metroidvania, fortemente influenzato da Hollow Knight) non avrebbe alcuna possibilità contro il sequel di Team Cherry. Ma lungi dall'essere veramente feriti, i creatori di Aeterna Noctis lodano il lavoro del Team Cherry e l'ascesa del genere metroidvania. Puoi trovare la dichiarazione completa qui sotto.

"Cara comunità,

Come sapete, stiamo lavorando da più di quattro anni a Aeterna Lucis, il nostro progetto più ambizioso fino ad oggi. Un titolo che significa molto per noi e rappresenta lo sforzo più grande di tutto il team di Aeternum Game Studios.

La nostra intenzione iniziale era quella di lanciarlo a settembre di quest'anno, ma dopo la notizia dell'uscita di Silksong, siamo pienamente consapevoli che il nostro gioco non avrebbe avuto la visibilità che merita. Competere con un fenomeno di tale portata non sarebbe solo ingiusto nei confronti degli sforzi del nostro team, ma anche nei confronti di voi, la comunità, che vi aspettate di viverlo nelle migliori condizioni possibili.

Inoltre, non disponiamo ancora di tutti i kit di sviluppo necessari per garantire un lancio su tutte le piattaforme di prossima generazione a parità di condizioni. Per essere trasparenti, crediamo che sia nell'interesse di tutti fare un passo indietro e offrirti Aeterna Lucis nella finestra più appropriata.

Pertanto, abbiamo preso la decisione difficile ma necessaria di ritardare il lancio al 2026.

Il gioco è già finito e useremo questo tempo aggiuntivo per continuare a rifinirlo, perfezionando ogni dettaglio e assicurandoci che sia l'esperienza perfetta che la nostra community merita.

Sappiamo che questo cambiamento sconvolge molte delle nostre strategie, ma siamo fiduciosi che con il vostro supporto possiamo superare questa grande sfida.

Vorremmo anche ringraziare il Team Cherry. Non c'è bisogno di augurare loro buona fortuna, perché sappiamo che Silksong sarà un successo e un capolavoro. Invece di provare rivalità, proviamo gratitudine: grazie a loro, il genere metroidvania è più vivo che mai e, infatti, sono stati una delle grandi ispirazioni che ci hanno portato a creare l'eterno Noctis e tutta la saga che è in arrivo.

Grazie per aver camminato al nostro fianco in questo viaggio. Il 2026 sarà un anno speciale e non vediamo l'ora di viverlo insieme a voi.

Con tutto il nostro amore,

Il team di Aeternum Game Studios"

Fortunatamente, questo significa anche che lo studio può cogliere l'occasione per portarci un titolo ancora più raffinato alla sua uscita il prossimo anno.

Aeterna Lucis non è stato l'unico ad essere colpito. Un altro studio indie, Panik Arcade, ha annunciato in un tono molto più rilassato che la sua slot machine roguelite Clover Pit è stata ritardata "a causa di Silksong, ovviamente (lmao)".

Cosa ne pensi del terremoto di Hollow Knight: Silksong?