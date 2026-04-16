Metroidvania Akatori uscirà su PC e console a maggio

La serie di presentazioni e trasmissioni di videogiochi continua nel 2026. Già oggi abbiamo assistito a una presentazione Metro 2039 orientata a Xbox, seguita dal Galaxies Spring Showcase, una trasmissione pensata più per essere incorniciata ai prossimi progetti AA e indie.

A tal fine, come parte della presentazione, lo sviluppatore Contrast Games ha mostrato uno sguardo al suo titolo Metroidvania noto come Akatori. L'apparizione non includeva solo un nuovo trailer, ma anche la conferma della data di lancio del gioco, fissata per il 28 maggio su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda ciò che Akatori offre, ci viene detto che vede i giocatori assumere il ruolo di Mako, mentre combattono per impedire alla Tempesta d'Ambra di causare ulteriori danni, diffondendosi tra regni ed epoche e avvelenando qualsiasi essere vivente che tocchi.

Guarda qui sotto l'ultimo trailer di Akatori.