Mette Frederiksen "non può escludere" il coinvolgimento russo negli avvistamenti di droni che hanno chiuso gli aeroporti di Copenaghen e Oslo

HQ

Ieri sera, abbiamo ricevuto la notizia che l'aeroporto di Copenaghen stava chiudendo dopo che "grandi droni volavano nell'area". Ora, il primo ministro danese ha avvertito che "non può escludere" il coinvolgimento russo. "Non posso escludere che sia la Russia. Abbiamo visto droni sopra la Polonia che non avrebbero dovuto essere lì. Abbiamo visto attività in Romania. Abbiamo assistito a violazioni dello spazio aereo estone. Durante il fine settimana abbiamo assistito ad attacchi hacker negli aeroporti europei. Ora ci sono stati droni in Danimarca, e sembra che ci siano stati droni anche a Oslo e in Norvegia. Pertanto, posso solo dire che, a mio avviso, si tratta di un grave attacco alle infrastrutture critiche danesi". Poi, nei commenti riportati da DR, ha aggiunto che l'intento avrebbe potuto essere "interrompere e creare disordini, preoccupazione; vedere fino a che punto si può fare e testare i limiti". Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!