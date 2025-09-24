Mette Frederiksen si scusa personalmente con le donne groenlandesi per le pratiche di controllo delle nascite del passato

HQ

Tra il 1966 e il 1991, anno in cui alla Groenlandia è stata data autorità sul suo sistema sanitario, migliaia di donne e ragazze di appena 12 anni sono state inconsapevolmente dotate di dispositivi intrauterini senza il loro consenso. Oggi, il primo ministro danese si è scusato personalmente con le donne groenlandesi colpite da questo programma decennale di contraccezione involontaria, riconoscendo le profonde ferite che ha causato. L'iniziativa, che ha preso di mira ragazze e donne senza il loro consenso, ha lasciato cicatrici fisiche ed emotive durature e ha messo a dura prova le relazioni con la Groenlandia. Parlando a Nuuk, Frederiksen ha sottolineato che affrontare i capitoli più bui della storia è essenziale per costruire un rapporto più equo e più equo, e la leadership della Groenlandia ha accolto con favore il gesto, sottolineando il lavoro che ci attende per affrontare i danni del passato, con i sopravvissuti che hanno descritto le scuse come un passo importante verso il riconoscimento della loro sofferenza e la promozione della fiducia reciproca. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!