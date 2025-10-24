Metti Kirby Air Riders alla prova prima di acquistare partecipando al prossimo Global Test Ride

HQ

Dopo aver guardato quasi due ore di Masahiro Sakurai che mostravano e dimostravano Kirby Air Riders negli ultimi due mesi, se non sei ancora sicuro del gioco e di cosa aspettarti da esso, potresti essere felice di sapere che Nintendo sta organizzando un evento di prova prima del lancio.

Senza dubbio più che altro progettato come un modo per testare gli elementi online del gioco e quant'altro, è anche una buona opportunità per farsi un'idea del gioco e, come si suol dire, provare prima di acquistare.

Accadrà nei due fine settimana prima dell'arrivo della partita il 20 novembre. È possibile scaricare un'iterazione demo del gioco a partire dal 7 novembre e poi partecipare alle sessioni successive.



8 novembre - 8:00 GMT/9:00CET fino alle 14:00 GMT/15:00 CET



9 novembre - 00:00 GMT/1:00 CET fino alle 6:00 GMT/7:00 CET



9 novembre - dalle 15:00 GMT/16:00 CET alle 21:00 GMT/22:00 CET



15 novembre - 8:00 GMT/9:00CET fino alle 14:00 GMT/15:00 CET



16 novembre - dalle 00:00 GMT/1:00 CET alle 6:00 GMT/7:00 CET



Dal 16 novembre alle 15:00 GMT/16:00 CET fino alle 21:00 GMT/22:00 CET



Per ulteriori informazioni su Kirby Air Riders, scopri di più su Top Ride qui e non dimenticare di leggere anche le nostre ultime impressioni sul gioco.