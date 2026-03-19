Mettiamo i riflettori su Crimson Desert sull'ultimo The Gamereactor Show

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Oggi è il grande giorno per i fan di Pearl Abyss e di Crimson Desert, dato che il gioco d'azione sarà ufficialmente lanciato in tutta Europa nelle ultime ore del 19 marzo. Molti di voi probabilmente aspetteranno fino a domani, 20 marzo, prima di partecipare al gioco, ma se cercate un'esplorazione più approfondita di ciò che questo progetto atteso ha da offrire, oltre alla lettura della nostra recensione dedicata, potete unirvi ad Alex e a me per l'ultimo episodio di The Gamereactor Show.

Questa settimana, passiamo la maggior parte dell'episodio a discutere Crimson Desert, esplorando le parti del gioco più ampio che adoriamo e quelle che forse non si collegano bene. Tutto questo discutendo delle tendenze recenti e di cosa ci aspettiamo dal titolo a lungo termine, ora che il mega lancio è arrivato.

Troviamo anche un po' di tempo per discutere della controversissima DLSS 5 e della folle situazione di Subnautica 2, quindi non dimenticate di ascoltare le nostre opinioni su due delle storie più importanti della settimana.

Puoi ascoltare l'Episodio 84 di The Gamereactor Show qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.