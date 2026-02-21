Mewgenics arriverà sulle console ma non c'è una tempistica precisa per quando

HQ

Il successo di Mewgenics è stato un grande piacere da seguire, poiché il progetto indie è arrivato con un enorme clamore che lo ha visto spedire tonnellate di copie, recuperare rapidamente il budget di produzione ed essere un successo di critica. Ha raggiunto oltre centomila giocatori contemporaneamente su Steam e si è rivelato un successo maggiore rispetto all'iconico The Binding of Isaac, un altro progetto del co-sviluppatore Edmund McMillen. E ancora, è disponibile solo su PC, ma forse non sarà così per sempre.

Parlando su X, McMillen ha confermato alcuni dettagli sul futuro di Mewgenics, osservando che il gioco avrà infine le edizioni console, ma che non dovremmo aspettarci subito. Piuttosto, promette semplicemente "aggiornamenti più tardi".

Questo si aggiunge a confermare che "ci saranno DLC", basandosi sui commenti precedenti secondo cui stavano esplorando idee su come far crescere il gioco. Tuttavia, questo DLC non sarà gratuito, poiché McMillen commenta che "ci vorrà molto lavoro / persone".

Hai già giocato Mewgenics ? Se no, non perdere la nostra recensione dedicata.