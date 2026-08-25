Mewgenics conferma la data di uscita di PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 a settembre

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Mewgenics, l'ultimo gioco del creatore di The Binding of Isaac, Edmund McMillen, insieme a Tyler Glaiel, è stato uno dei giochi di successo del 2026 quando è uscito su Steam a febbraio. I giocatori su console avranno presto l'opportunità di scoprire questo incredibile gioco, poiché la data di uscita per console di Mewgenics è stata annunciata al Gamescom Opening Night Live.

Mewgenics uscirà su PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 l'8 settembre, al prezzo di 39,99 dollari. L'annuncio è stato fatto dopo una straordinaria esibizione musicale dal vivo di Matthias Bossi, Carla Kihlsteadt e Geoff Pearlman della rock band Ridiculon, che hanno eseguito la canzone Guillotina.

Se non l'hai già provato, la versione console di Mewgenics è un'ottima scusa per giocare a questo roguelike tattico basato sull'allevare gatti mutanti e lanciarli in combattimento, che offre oltre 200 ore di gioco se vuoi vedere tutto (oltre 200 nemici, 900 oggetti...). Ricordate, Mewgenics è uscito l'8 settembre su PS5, Xbox Series e Switch 2.