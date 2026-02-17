Mewgenics continua la sua ascesa meteoritica, supera Hades II su Steam

HQ

Mewgenics, il tanto atteso prossimo gioco del creatore di Binding of Isaac, domina Steam dal suo lancio, proprio una settimana fa. Il gioco è uscito in un certo senso molto simile a Hollow Knight: Silksong. Poca pompa in vista del lancio, ma una volta uscito, la gente si riversò in massa.

Dopo aver già recuperato il budget e venduto centinaia di migliaia di copie in meno di due giorni, Mewgenics ora ha qualcos'altro da festeggiare, dato che il gioco ha superato Hades II nel numero di giocatori contemporanei su Steam.

È un grande traguardo, perché a seconda di chi si chiede Hades II è il roguelike più giocato di sempre. Diciamo che dipende, perché subito sotto il post che evidenzia l'obiettivo Mewgenics ' c'è menzione di Megabonk, che ha un numero di giocatori leggermente più alto. Megabonk non è considerato un rogulike nello stesso stile di Mewgenics di alcuni, ma per altri questo dà comunque al successo di Edmund McMillen un motivo per far crescere ancora di più la sua base di giocatori.