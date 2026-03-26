Mewgenics è già giocabile su Nintendo Switch 2

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Quando Mewgenics è debuttato su PC all'inizio di quest'anno ed è diventato un enorme successo, non ci è voluto molto prima che gli sviluppatori Edmund McMillen e Tyler Glaiel confermassero una serie di piani futuri, inclusi eventuali DLC e anche porting per console. Essendo un indie realizzato con passione da parte di una piccola squadra di sviluppo, l'unica cosa che i creatori hanno confermato è che uno qualsiasi dei loro piani avrebbe richiesto un bel po' di tempo prima di diventare realtà, motivo per cui non abbiamo trattenuto il respiro su nessuno di questi piani.

Tuttavia, forse le conversioni per console, o almeno l'edizione Nintendo Switch 2, sono più vicine del previsto. In un post sui social media, McMillen ha mostrato Mewgenics girare su Nintendo Switch 2 e, sebbene non sia un gameplay catturato direttamente (piuttosto filmati sopra la spalla), sembra comunque andare piuttosto bene, suggerendo che un debutto potrebbe essere molto più vicino di quanto si pensasse inizialmente.

Non è ancora stata data una data precisa, ma il gameplay sembra mostrare che gran parte del duro lavoro è stato fatto, almeno per il combattimento, dato che l'interfaccia utente sembra già essere stata scalata, i controlli adattati esclusivamente per l'azione del controller e le prestazioni al livello.

Quindi, forse non passerà molto tempo prima che possiamo portare Mewgenics in movimento sul sistema successore di Nintendo.