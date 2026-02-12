Mewgenics è riuscito a vendere 500.000 unità in 36 ore

HQ

Sono stati giorni di montagne russe per gli sviluppatori Tyler Glaiel ed Edmund McMillen, poiché prima l'embargo sulle recensioni per Mewgenics è stato revocato e si è rivelato che i critici si erano divertiti un mondo con il gioco, poi è arrivato il lancio e nel giro di poche ore l'intero budget di sviluppo del titolo è stato recuperato, E ora il progetto indie ha raggiunto un traguardo di vendita molto ammirevole.

In appena 36 ore, Glaiel ha confermato che Mewgenics ha venduto mezzo milione di copie. Sì, 500.000 unità in un giorno e mezzo. Il gioco è attualmente in vendita con uno sconto di lancio che lo porta al valore di £22,49, quindi con un po' di calcolo veloce possiamo determinare che finora Mewgenics ha fatto guadagnare alla coppia di sviluppatori fino a £11.245.000. Per niente male.

Hai già giocato Mewgenics ? Se no, non perdere la nostra recensione dedicata al gioco.