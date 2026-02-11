Mewgenics ha recuperato il budget di sviluppo in tre ore

HQ

Considerando l'enorme successo ottenuto da The Binding of Isaac, c'era sempre la speranza che gli sviluppatori Tyler Glaiel e il creatore di TBoI Edmund McMillen avrebbero trovato successo anche loro con il recentissimo Mewgenics. Finora, sembra che sia successo.

Lo diciamo mentre Glaiel ha parlato con X di rivelare che in appena tre ore dal lancio del gioco, è riuscito a vendere abbastanza copie da recuperare l'intero budget di sviluppo. Questo significa di fatto che nelle ore successive, e nel prossimo futuro, Mewgenics essenzialmente stamperà denaro per il piccolo team di produzione indie.

Il successo commerciale è solo una parte del successo di Mewgenics, dato che il gioco si è rivelato un grande successo tra fan e critici, con Steam che ha mostrato finora che il titolo ha ottenuto un punteggio Estremamente Positivo. La grande domanda a cui tutti vogliamo rispondere ora è quante copie di Mewgenics sono già state spostate?