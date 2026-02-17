HQ

Edmund McMillen e Tyler Glaiel avevano appena avuto il tempo di lanciare Mewgenics prima che il gioco vendesse così bene da ripristinare il budget di sviluppo. Il giorno dopo, abbiamo scoperto che il gioco aveva venduto 500.000 unità in 36 ore, e non si è fermato lì.

Recensioni molto positive e il passaparola hanno portato Glaiel a rivelare ora che Mewgenics ha venduto più di 1 milione di copie (o mewllion, per essere precisi) questa prima settimana dal lancio.

Porta anche alcune notizie molto deludenti e minori, dato che la prima patch è stata posticipata alla fine di questa settimana perché ha preso un raffreddore. Bisogna amare questi dettagli su un progetto molto piccolo.