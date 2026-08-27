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Mexican Ninja è un forte contendente per il titolo migliore di quest'anno. È un roguelike 2.5D stravagante e picchiaduro in cui sindacati criminali messicani e giapponesi si sono uniti e ora dominano il mondo con, tra le altre cose, un umorismo piuttosto dubbio.

Mexican Ninja è ambientato nella città di Nuevo-Tokyo, una città nel caos dopo la fusione dei cartelli della droga messicani e della Yakuza giapponese. I cosiddetti "Narkuza" ora governano la città con pugno di ferro, e le strade giacciono buie e deserte, poiché gli abitanti non osano più avventurarsi all'esterno. Il futuro per Nuevo-Tokyo non sembra promettente.

Alla periferia della città, però, c'è una piccola luce nell'oscurità, mentre un movimento di resistenza contro questo regime sta prendendo radici. Un piccolo gruppo di ribelli sta tramando piani contro i cinque leader che guidano il clan Narkuza, ed è qui che tu, il giocatore, entri in gioco come un esercito di un solo uomo.

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Mexican Ninja viene descritto dagli stessi sviluppatori come "Absolum incontra Streets of Rage 4", e non è una descrizione del tutto inaccurata. Il sistema di combattimento è al centro stesso del gioco; È veloce, funziona molto bene e i nemici certamente non si abbattono senza combattere. Ecco perché dovresti sempre affrontare le battaglie con un piano, perché anche se le cose possono diventare rapidamente molto caotiche, arriverai più lontano affrontando i nemici nel modo giusto, invece di premere freneticamente i tasti del controller.

Il tuo personaggio principale inizia equipaggiato con una spada e, man mano che avanzi, ottieni accesso a vari potenziamenti - sia permanenti che abilità speciali - che puoi selezionare prima di intraprendere una nuova partita. Oltre all'arma, puoi portare fino a due mosse speciali o attacchi, molto utili nelle battaglie frenetiche. Ci sono tantissimi ottimi potenziamenti, e uno dei primi a cui accedi è "Pedo Enchilado", dove lasci uscire un enorme scoreggia verde che avvelena qualsiasi nemico intrappolato nella nube verde - e il tuo scoreggia può, ovviamente, essere potenziato man mano che procedi. Ci sono anche varie abilità passive, come una che fa infliggere il 50% dei danni in più ai tuoi attacchi per tre secondi dopo essere stato colpito, e così via.

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Mexican Ninja è strutturato in modo piuttosto tradizionale rispetto ad altri giochi del genere, ma si distingue per l'ambientazione e per il suo aspetto umoristico complessivo. Gli sviluppatori non nascondono che il tono sia sia satirico che rozzo, ma come sempre, c'è un ottimo equilibrio tra umorismo da scoregge e umorismo ben piazzato. Non credo che Mexican Ninja cammini perfettamente su quella linea, visto che c'è parecchio umorismo di scoregge e scoreggia, incluso il già citato green fart e il primo boss che è un panda sotto crack, entrambi forse un paio di buoni esempi di questo.

Ci sono anche diversi capi che parlano di fare sesso con tua sorella, e con un ninja che assomiglia a tua sorella, quindi sì... L'umorismo a volte risulta un po' spiatto, mentre in altri punti ti fa sorridere invece di alzare un sopracciglio.

La grafica in Mexican Ninja è piuttosto bella, anche se un po' grezza e semplice, ma non si nota davvero nel pieno della battaglia. I personaggi sono caricature e ben progettati e si adattano bene al tono satirico, mentre le loro animazioni sono anche piuttosto divertenti. C'è però un problema: quando ti muovi in città, l'ambiente si blocca molto - e non è un frame rate costantemente basso, ma piuttosto qualche scattamento piuttosto evidente - ed è difficile da ignorare. Speriamo che Madbricks risolva presto questa situazione, perché è piuttosto distraente da guardare.

Mexican Ninja è un piacevole picchiaduro roguelite, con un sistema di combattimento ben funzionante, umorismo che a volte non colpisce il bersaglio e una grafica un po' disomogenea. Nessuno di questi problemi è un ostacolo insormontabile, ma rendono il gioco un po' grezzo e poco ottimizzato; Tuttavia, resta comunque un gioco da considerare se sei un fan del genere roguelite, soprattutto perché è disponibile a poco più di £12. C'è una demo su Steam, che consiglierei di provare prima se puoi.