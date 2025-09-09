Mi dispiace, fan di Sly Cooper, ma la maggior parte di Sucker Punch non vuole continuare l'IP

HQ

Sebbene Sony abbia una vasta gamma di IP a portata di mano, molti franchise preferiti dai fan rimangono sullo sfondo senza essere toccati. Mi vengono in mente Infamous, Killzone e, naturalmente, Sly Cooper, ma sembra che le nostre speranze di vedere ancora una volta il procione ladro siano state deluse.

In un'intervista con MinnMax (tramite TheGamer), il designer di Sly Cooper e direttore di Ghost of Tsushima, Nate Fox, ha dichiarato di credere che quasi nessuno alla Sucker Punch voglia realizzare un altro gioco di Sly Cooper.

"È passato molto tempo dall'ultima volta che Sly Cooper è uscito", Fox ha detto, dopo aver menzionato che solo il 10% circa dello studio sarebbe entusiasta di creare un altro gioco di Sly Cooper. Questo non darà speranza ai fan, soprattutto se volevano che Sucker Punch facesse un altro Sly Cooper, ma è possibile che una nuova squadra possa riportare questo amato personaggio sui nostri schermi.