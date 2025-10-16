Mia Goth sul Blade del MCU: "È meglio che si sia preso il tempo che ha"

Anni fa, Marvel Studios promise che Blade sarebbe tornato sotto i riflettori e che Mahershala Ali sarebbe apparso come l'iconico vampiro. Tuttavia, l'intero progetto è stato a dir poco un disastro finora, con i registi che si sono ritirati e i piani che cambiano così frequentemente che non ci chiediamo più quando Blade arriverà, ma piuttosto se lo farà...

Una star che è legata al progetto è Mia Goth che, nonostante i molti intoppi dello sviluppo, è ancora in qualche modo positiva e fiduciosa che il film verrà realizzato. Parlando con Elle Magazine, Goth ha dichiarato quanto segue.

"È meglio che si sia preso il tempo che ha. Vogliono farlo bene".

Al momento, non ci sono piani di uscita collegati a Blade, e mentre ci sono ancora star che appariranno nel film, non c'è ancora un regista collegato al progetto. Si dice che Eric Pearson (The Fantastic Four: First Steps e Thunderbolts* ) stia scrivendo la sceneggiatura, ma sono stati condivisi pochi aggiornamenti su questo fronte.

Pensi che Blade verrà mai realizzato?