Miami Heat eliminati in modo controverso dai play-in NBA; Hornets e Suns hanno un'altra possibilità

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I Charlotte Hornets hanno eliminato i Miami Heat dal torneo play-in NBA per un solo punto, 127-126, e si qualificano per la seconda partita del torneo play-in, che si giocherà venerdì contro il perdente della partita Philadelphia 76ers vs. Orlando Magic che si terrà più tardi oggi (01:30 CEST di giovedì, 00:30 BST).

La partita fu controversa dopo che LaMelo Ball fece inciampare Bam Adebayo, stella degli Heat, nel secondo quarto, causando un infortunio alla schiena che costrinse gli Heat a giocare senza la sua stella per oltre metà della partita. LaMelo Ball si è rivelato l'eroe per gli Hornets, ma l'allenatore dei Miami Heat Erik Spoelstra si è lamentato, sostenendo che avrebbe dovuto essere espulso.

Nel frattempo, i Portland Trail Blazers, settimi nella Western Conference, hanno sconfitto i Phoenix Suns e ottenuto la qualificazione diretta ai play-off, mentre i Suns avranno un'altra possibilità venerdì, contro il vincitore del duello tra Los Angeles Clippers e Golden State Warriors.

Ricorda che puoi seguire ogni partita di play-in con il tuo abbonamento Amazon Prime Video. Questi sono i quattro giochi rimasti dai play-in:



Philadelphia 76ers (7) vs. Orlando Magic (8): 16 aprile, 13:30 CEST, 00:30 BST



Los Angeles Clippers (9) vs. Golden State Warriors (10): 16 aprile, 16:00 CEST, 15:00 BST



Finale della Western Conference (Suns vs. Clippers/Warriors): 18 aprile, 16:00 CEST, 15:00 BST



Finale della Eastern Conference (Hornets vs. 76ers/Magic): 18 aprile, 13:30 CEST, 00:30 BST

