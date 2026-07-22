Miami Heat ha pubblicato un link per una "LeBron James Introductory Press Conference", sostenendo che sia stato un errore

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Sono passate tre settimane da quando LeBron James ha annunciato che lascerà i Los Angeles Lakers la prossima stagione e giocherà per un'altra squadra in NBA, e il mondo attende con impazienza notizie sulla sua decisione.

Le cose sono diventate più folli martedì sera, quando i fan hanno notato che il canale YouTube dei Miami Heat aveva accidentalmente pubblicato un video intitolato "LeBron James Introductory Press Conference", previsto per il 27 luglio. Il video fu rapidamente rimosso dalla lista, ma molti utenti lo videro e la franchigia NBA della Florida spiegò che fu un errore.

Un portavoce dei Miami Heat ha spiegato al giornalista di ESPN Shams Charania che il reparto social media del club stava lavorando sulla possibilità di un ingaggio di James, e aveva accidentalmente pubblicato il link alla pagina YouTube della squadra.

Non si tratta quindi di una fuga di notizie di un acquisto imminente, ma solo di qualche lavoro dietro le quinte da preparare se LeBron James, ora free agent, scegliesse di tornare ai Miami Heat, dove ha giocato tra il 2010 e il 2014, vincendo due dei suoi quattro titoli NBA.

Va notato che, secondo le voci, i Miami Heat erano una delle squadre più importanti da considerare da James, insieme ai Cleveland Cavaliers e ai Philadelphia 76ers, anche se nulla è escluso, inclusi i Golden State Warriors. L'agente di James, Rich Paul, ha dichiarato martedì mattina di non sapere quando il suo cliente prenderà la sua decisione, entrando nella sua 24ª stagione da record di lunghezza.