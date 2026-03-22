Miami Open: le giocatrici si sono qualificate per gli ottavi di finale e l'ordine di gioco di domenica (singolare femminile)

HQ

L'azione continua a Miami per la seconda metà delle partite del turno di 32, che si giocherà domenica 22 marzo. Sabato abbiamo visto Magda Linette (che aveva sconfitto Iga Swiatek in precedenza), Elise Mertens, Katie Boulter, Anastasia Zakharova e Marie Bouzková eliminate al terzo turno, e le prime giocatrici a qualificarsi per gli ottavi di finale.

Questo pomeriggio vedremo chi si unirà a loro, a partire dalle 16:00 CET, con il resto delle partite che seguirà quando terminerà la precedente, ma non prima dei seguenti orari:

Ottime di finale del singolare femminile del Miami Open:



Alexandrova vs. Cristian: 16:00 CET, 15:00 GMT



Ostapenko vs. Paolini: 16:00 CET, 15:00 GMT



Fernandez vs. Pegula: 17:00 CET, 16:00 GMT



Jovic vs. Gibson: 17:10 CET, 16:10 GMT



Svitolina vs. Baptiste: 18:30 CET, 17:30 GMT



Rybakina vs. Kostyuk: 19:40 CET, 18:40 GMT



Zheng vs. Keys: 20:50 CET, 19:50 GMT



Sabalenka vs. McNally: 00:00 CET, 23:00 GMT



Lunedì inizierà gli ottavi di finale, con metà delle partite già confermate, tra cui:



Anisimova vs. Bencic



Cirstea vs. Gauff



Andreeva contro Mboko



Muchová contro Eala



Chi pensi vincerà il Miami Open 2026?