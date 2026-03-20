Miami Open singolare maschile: tempi per tutte le partite di oggi, incluso Alcaraz vs. Fonseca
Sarà il primo duello tra João Fonseca e Carlos Alcaraz nel secondo turno del Miami Open.
Il primo turno del singolare maschile del Miami Open si è giocato giovedì senza incidenti o ulteriori ritardi, dopo che le piogge hanno rinviato le partite di mercoledì. Ci sono ancora alcune partite del Round 128 da giocare venerdì (a partire dalle 10:00 ora locale, 15:00 CET, 14:00 GMT), tra cui Terence Atmane contro Daniel Altmaier o Gabriel Diallo contro Wu Yibing, seguiti dai primi giochi al secondo turno (round dei 64).
Oggi vedremo i debutti di grandi giocatori come Casper Ruud, Jack Draper, Taylor Fritz, Karen Khachanov, Alex de Miñaur, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il momento saliente per Mane sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e João Fonseca, tra il 22enne numero 1 del mondo e il diciannovenne che è stato acclamato come uno dei migliori talenti dello sport negli anni a venire.
Durante Indian Wells, assistemmo al primo duello tra Sinner e Fonseca. L'italiano, e poi vincitore, vinse in due set, ma entrambi si decisero con tie-break, chiudendo 8-6 e 7-4. Stasera vedremo il primo duello tra Alcaraz e Fonseca, con la pressione aggiuntiva per Alcaraz che deve vincere quanti più punti possibile per difendere il suo status di numero 1 al mondo.
È il momento della partita tra Alcaraz e Fonseca
La partita tra Carlos Alcaraz e João Fonseca non inizierà prima delle 00:00 CET (di sabato), alle 23:00 GMT (di venerdì). Tuttavia, dato che sarà l'ultima partita della giornata (inizia alle 19:00 ora locale), è probabile che venga rimandata a seconda di quanto durano le precedenti partite in quel campo.
Partite del secondo turno del Miami Open venerdì 20 marzo
Queste sono le restanti partite del Miami Open che si giocheranno venerdì 20 marzo. Nessuno di questi giochi inizierà prima, ma potrebbe iniziare più tardi a seconda della durata delle partite precedenti.
- Casper Ruud vs. Ethan Quinn - 17:00 CET
- Tommy Paul vs. Adria Mannarino - 17:10 CET
- Arthur Fils vs. Darwin Blanch - 17:20 CET
- Arthur Cazaux vs. Marcelo Tomás Barrios Vera - 17:20 CET
- Matteo Arnaldi vs. Alexander Shevchenko - 17:20 CET
- Adam Walton vs. Sebastian Baez - 17:20 CET
- Jack Draper vs. Reilly Opelka - 17:30 CET
- Alexander Bublik vs. Matteo Berrettini - 18:20 CET
- Raphael Collignon vs. Flavio Cobolli - 18:30 CET
- Moise Kouame vs. Jiri Lehecka - 18:30 CET
- Botic van de Zandschulp vs. Taylor Fritz - 18:30 CET
- Roberto Bautista vs. Karen Khachanov - 18:30 CET
- Zizou Bergs vs. Tomás Martín Etcheverry - 19:40 CET
- Mariano Navone vs. Valentin Vacherot - 19:40 CET
- Stefanos Tsitsipas vs. Alex de Miñaur - 19:50 CET
- Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastian Korda - 19:50 CET
- Carlos Alcaraz vs. João Fonseca - 00:00 CET
- Aleksandar Vukic vs. Rafael Jódar - 00:00 CET
- Luciano Darderi vs. Martín Landaluce - 00:00 CET