Miami Open singolare maschile: tempi per tutte le partite di oggi, incluso Alcaraz vs. Fonseca

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Il primo turno del singolare maschile del Miami Open si è giocato giovedì senza incidenti o ulteriori ritardi, dopo che le piogge hanno rinviato le partite di mercoledì. Ci sono ancora alcune partite del Round 128 da giocare venerdì (a partire dalle 10:00 ora locale, 15:00 CET, 14:00 GMT), tra cui Terence Atmane contro Daniel Altmaier o Gabriel Diallo contro Wu Yibing, seguiti dai primi giochi al secondo turno (round dei 64).

Oggi vedremo i debutti di grandi giocatori come Casper Ruud, Jack Draper, Taylor Fritz, Karen Khachanov, Alex de Miñaur, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il momento saliente per Mane sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e João Fonseca, tra il 22enne numero 1 del mondo e il diciannovenne che è stato acclamato come uno dei migliori talenti dello sport negli anni a venire.

Durante Indian Wells, assistemmo al primo duello tra Sinner e Fonseca. L'italiano, e poi vincitore, vinse in due set, ma entrambi si decisero con tie-break, chiudendo 8-6 e 7-4. Stasera vedremo il primo duello tra Alcaraz e Fonseca, con la pressione aggiuntiva per Alcaraz che deve vincere quanti più punti possibile per difendere il suo status di numero 1 al mondo.

È il momento della partita tra Alcaraz e Fonseca

La partita tra Carlos Alcaraz e João Fonseca non inizierà prima delle 00:00 CET (di sabato), alle 23:00 GMT (di venerdì). Tuttavia, dato che sarà l'ultima partita della giornata (inizia alle 19:00 ora locale), è probabile che venga rimandata a seconda di quanto durano le precedenti partite in quel campo.

Partite del secondo turno del Miami Open venerdì 20 marzo

Queste sono le restanti partite del Miami Open che si giocheranno venerdì 20 marzo. Nessuno di questi giochi inizierà prima, ma potrebbe iniziare più tardi a seconda della durata delle partite precedenti.



Casper Ruud vs. Ethan Quinn - 17:00 CET



Tommy Paul vs. Adria Mannarino - 17:10 CET



Arthur Fils vs. Darwin Blanch - 17:20 CET



Arthur Cazaux vs. Marcelo Tomás Barrios Vera - 17:20 CET



Matteo Arnaldi vs. Alexander Shevchenko - 17:20 CET



Adam Walton vs. Sebastian Baez - 17:20 CET



Jack Draper vs. Reilly Opelka - 17:30 CET



Alexander Bublik vs. Matteo Berrettini - 18:20 CET



Raphael Collignon vs. Flavio Cobolli - 18:30 CET



Moise Kouame vs. Jiri Lehecka - 18:30 CET



Botic van de Zandschulp vs. Taylor Fritz - 18:30 CET



Roberto Bautista vs. Karen Khachanov - 18:30 CET



Zizou Bergs vs. Tomás Martín Etcheverry - 19:40 CET



Mariano Navone vs. Valentin Vacherot - 19:40 CET



Stefanos Tsitsipas vs. Alex de Miñaur - 19:50 CET



Camilo Ugo Carabelli vs. Sebastian Korda - 19:50 CET



Carlos Alcaraz vs. João Fonseca - 00:00 CET



Aleksandar Vukic vs. Rafael Jódar - 00:00 CET



Luciano Darderi vs. Martín Landaluce - 00:00 CET

