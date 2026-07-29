Michael B. Jordan dirige e recita in un elegante thriller di rapina The Thomas Crown Affair

Potresti conoscere bene il concept dietro The Thomas Crown Affair, dato che la storia è già stata raccontata due volte in formato cinematografico, ma se non così fosse, ci sono buone notizie perché un terzo tentativo è all'orizzonte.

Conosciuto semplicemente nuovamente come The Thomas Crown Affair, questa versione della storia è diretta, prodotta e protagonista da Michael B. Jordan, che qui appare come il titolare Thomas Crown, un ladro che ruba oggetti preziosi e conduce una vita di pura opulenza e stile.

Questa ultima versione della formula si basa su una sceneggiatura originale scritta da Alan R. Trustman, che a sua volta si basa su una storia di Trustman e Drew Pearce, ma questa ultima sceneggiatura è in realtà scritta da Pearce e Jason Hall. Sì, per niente confuso... Per quanto riguarda il cast, a affiancare Jordan ci sono Adria Arjona, Kenneth Brannagh, Lily Gladstone, Danai Gurira e Pilou Asbaek.

La data di anteprima di The Thomas Crown Affair è fissata per il 5 marzo 2027, e puoi vedere qui sotto il trailer elegante e elegante.