Michael B. Jordan vuole creare un adattamento anime live-action

Michael B. Jordan in un certo senso è per i fan degli anime quello che Henry Cavill è per i fan di Warhammer. Un tizio bello e buffo che gli altri fan di un hobby nerd possono indicare e dire "ehi, gli piace, quindi non può essere solo per i perdenti, giusto?"

Scherzi a parte, Jordan è noto per essere un grande fan degli anime e dell'animazione. Ha preso molta ispirazione dagli anime che combattono per Creed III, ad esempio, e un giorno vorrebbe persino adattare un anime di successo in live-action.

Quando gli è stato chiesto da Vulture a cosa sta lavorando prossimamente, all'inizio Jordan ha detto che sta dirigendo The Thomas Crown Affair, un film a cui sta lavorando da più di un decennio. Ma, come "detergente per la tavolozza", gli piacerebbe molto fare un adattamento anime.

Jordan non ha detto che tipo di anime prenderebbe e ne farebbe un adattamento, ma quando gli è stato chiesto cosa ha guardato di recente, ha detto che ha scavato nell'ultima stagione di Fire Force e ha guardato Fate/Stay Night. Un vero conoscitore di palle, a quanto pare.

