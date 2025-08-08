Michael Bay in trattative per tornare al franchise di Transformers

Più azione esplosiva è in programma alla Paramount, dato che lo studio è attualmente in trattative per portare Michael Bay per un'altra versione deiTransformers film che ha reso così popolari a partire dal 2007.

Secondo Deadline, Bay è attualmente in trattative per tornare alla Paramount e al franchise. Al momento non si sa se continuerà la stessa trama e gli stessi personaggi con cui ha lavorato per oltre un decennio.

Bay in particolare non era più in giro per dirigere i film del franchise dopo L'ultimo cavaliere, ma è rimasto come produttore per Bumblebee e Rise of the Beasts. Bay è stato anche produttore del film d'animazione del 2024, Transformers One.

Bay era nel bel mezzo del lavoro con Netflix e Will Smith su un nuovo film d'azione chiamato Fast and Loose, ma ha dovuto abbandonare a causa di divergenze creative con Smith. Netflix è alla ricerca di un nuovo regista, ma è probabile che Bay si tenga occupato.