Michael Bay pronto per il ritorno dei Transformers

Sembra che Michael Bay sia pronto a tuffarsi di nuovo nel suo vecchio parco giochi di successo: i Transformers. Secondo l'insider di Hollywood Matthew Belloni tramite Puck News, Bay sta ora lavorando a un nuovissimo film di Transformers con la Paramount, e il piano è che lui produca e diriga.

Questa è una svolta piuttosto sorprendente degli eventi, considerando che solo pochi anni fa ha dichiarato di aver chiuso completamente con il franchise dopo il disastro che è stato Transformers: L'ultimo cavaliere, un film che la maggior parte delle persone preferirebbe dimenticare. Ha fallito duramente, perdendo la Paramount per oltre 100 milioni di dollari e segnando il botteghino più debole nella storia della serie.

Da allora, Bay si è tuffato in vari altri progetti, dalle tiepide avventure di Netflix ai documentari, ma nulla è davvero decollato. Nel frattempo, i film di Transformers che sono seguiti, come Rise of the Beasts (2023) e l'animato Transformers One, hanno ricevuto recensioni decenti ma hanno incassato meno soldi rispetto alle voci di Bay.

La risposta della Paramount? Riporta indietro Bay. E il regista felice dell'esplosione sembra più che disposto. Transformers ha bisogno di diventare di nuovo un colosso al botteghino, e lo stesso Bay non ha esattamente ottenuto progetti stellari ultimamente. Quindi è una riunione piuttosto pragmatica: Bay + Paramount = un'occasione per risollevare le sorti l'uno dell'altro.

Ora, si parla di un crossover tra G.I. Joe e Transformers, di un sequel live-action di Transformers One con Josh Cooley e di alcuni altri pezzi in fase di sviluppo. Ma c'è silenzio radio quando si tratta di una data di uscita: la Paramount ha tempo fino al 2029 prima che i diritti inizino a sfuggirgli di mano.

Quindi la domanda rimane: il papà più rumoroso del franchise sta per salvare – o almeno far ripartire – il marchio ancora una volta?

Che ne pensi? Bay è la chiave per riportare i Transformers alla gloria?