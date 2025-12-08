Michael de Santa torna in GTA Online: Un rifugio sicuro tra le colline

HQ

Dodici anni... Succhialo. Dodici lunghi anni. Eppure, Grand Theft Auto V e la sua modalità online continuano a fare soldi come se non ci fosse un domani. Los Santos continua a vivere, e Rockstar sa sicuramente come mantenere l'interesse dei giocatori - dato che ora stanno riportando uno dei vecchi personaggi principali di Grand Theft Auto V. Non è altri che Michael de Santa a guidare il nuovo add-on GTA Online: A Safehouse in the Hills.

La notizia è stata rivelata da Rockstar tramite i social media e permetterà ai giocatori, proprio come suggerisce il titolo, di acquistare una grande casa tra le colline di Los Santos. Completa di missioni e storia in cui Michael fa parte di tutto. Trevor ha avuto le sue brevi apparizioni quando GTA Online è stato lanciato, mentre Franklin è tornato in forma limitata qualche anno fa.

Per la prima volta in quasi 15 anni, Ned Luke, l'attore che presta la sua voce a Michael, è tornato in studio e sembra almeno entusiasta quanto la Rockstar stessa.

Proverete il nuovo add-on?