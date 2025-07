Michael Douglas si ritira - Non ha intenzione di continuare a recitare

HQ

Michael Douglas, un arzillo ottantenne (beh, più o meno), ha annunciato che farà un passo indietro dalla recitazione, almeno per ora. Dopo quasi 60 anni di attività e nessun nuovo ruolo dal 2022, la leggenda di Hollywood dice che è tempo di mettere in pausa. In una dichiarazione sincera ai suoi fan, ha espresso il suo desiderio di evitare di diventare "solo un altro vecchio ragazzo portato sul set come un cadavere". Schietto, ma giusto - e onestamente, abbastanza ragionevole data la sua età.

Anche la sua battaglia contro il cancro ha avuto un ruolo in questa decisione. Mentre Douglas si ferma prima di chiamarlo un ritiro completo, chiarisce che non ha piani per un ritorno e, per ora, si sta ritirando con grazia. Attualmente è coinvolto in un piccolo progetto cinematografico indipendente, ma per il resto preferisce passare del tempo con sua moglie, Catherine Zeta-Jones, piuttosto che inseguire un'altra grande produzione.

Dopo decenni di lavoro senza sosta, Douglas sta scegliendo il riposo, il recupero e la famiglia piuttosto che la fatica di un altro ruolo. E mentre sta lasciando la porta leggermente socchiusa, il messaggio è chiaro: Michael Douglas si sta allontanando, per il prossimo futuro.