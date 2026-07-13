Michael fa la storia come l'unico biopic ad aver superato il miliardo di dollari al botteghino

Michael, il film che racconta la vita e la carriera di JacksonMichael, è diventato il biopic di maggior successo di tutti i tempi e il primo a superare il miliardo di dollari al botteghino. Il film ebbe grande successo nei mercati statunitensi, ma fece la maggior parte dei suoi soldi in territori internazionali più ampi.

Secondo Box Office Mojo, Michael ha incassato 371 milioni di dollari negli Stati Uniti, ma 629 milioni altrove, per un totale di 1 miliardo. Questo supera il record al botteghino di Oppenheimer, che ammontava a 975 milioni di dollari.

Michael non è l'unico film ad aver fatto la storia nell'ultimo fine settimana, dato che Obsession è diventato il film horror originale con il maggior incasso del secolo, avendo incassato 423 milioni di dollari con un budget di 750.000 dollari.

Altrove al botteghino, vediamo diversi successi adatti alle famiglie contendere l'attenzione degli spettatori. Moana ha appena fatto scalpore con un debutto da 95 milioni di dollari, ma Toy Story 5 resta in cima al cinema per bambini, avvicinandosi al miliardo di dollari a 879 milioni di dollari. Anche Minions & Monsters sta andando bene, ma è molto indietro, con 280 milioni di dollari.