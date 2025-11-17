Michael J. Fox confermato per Zootopia 2 in un ruolo molto appropriato

HQ

Nonostante sia stato un enorme successo, ci sarebbe voluto quasi un decennio prima che Zootropolis ottenesse un sequel. Tuttavia, il 26 novembre è il giorno della premiere e, a giudicare dall'ultimo trailer, sembra che ci sia un altro successo da aspettarci.

Sembra anche che l'hype abbia reso il film una vera e propria trappola per le celebrità, ed è pieno di élite hollywoodiana. Tra gli altri, possiamo aspettarci Ke Huy Quan, Andy Samberg, Macaulay Culkin, Stephanie Beatriz, Yvette Nicole Brown, Roman Reigns e... Michael J. Volpe. Durante il fine settimana, la presenza di quest'ultimo è stata confermata in un post su Instagram e interpreterà in modo abbastanza appropriato Michael J. the Fox.

Questo è tutto ciò che sappiamo per ora, ma puoi dare un'occhiata a lui nel post qui sotto. Ovviamente esamineremo Zootopia 2 quando sarà il momento. È un film che hai intenzione di vedere?