Michael Jackson torna nella Top 10 delle classifiche musicali con un'enorme impennata di Halloween Thriller

Molti cantanti identificano il Natale come un'ottima opportunità per offrire una hit che ogni singolo anno porta loro successo. Anche se questa è un'idea collaudata, Michael Jackson ha invece trovato un successo assurdo nella stagione più spaventosa dell'anno, intorno ad Halloween.

La sua canzone Thriller torna sempre in auge a ottobre, quando il folk entra in una sensazione più strana, e per il 2025 questo è culminato in un'enorme impennata della canzone, che ora è entrata nella Top 10 delle classifiche sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, Thriller è salito fino al 10° singolo più grande della settimana di Billboard, e per quanto riguarda il Regno Unito, le classifiche ufficiali rilevano che Thriller ha fatto un ulteriore passo avanti e ha raggiunto il nono posto.

Questa è in realtà un'impresa immensa per la canzone in quanto ora rende Michael Jackson il primo artista ad avere le prime 10 canzoni in sei diversi decenni, secondo Variety. È un'impresa a cui nessun altro si è ancora avvicinato, anche se il compianto Andy Williams potrebbe teoricamente unirsi a Jackson se una delle sue canzoni raggiungesse la Top 10 per qualche motivo negli anni 2020.

