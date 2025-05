Michael Jordan torna a giocare con l'NBA in un ruolo speciale

HQ

Michael Jordan, sei volte campione NBA con i Chicago Bulls, e forse il più grande ambasciatore della NBA in tutto il mondo, ha 62 anni, ma è ancora attivo nel mondo del basket, anche se in una posizione diversa. Come uomo d'affari, è il proprietario della squadra NBA Charlotte Hornets, nonché di una squadra corse NASCAR. E dal prossimo ottobre entrerà a far parte dell'NBA come collaboratore della copertura NBA.

L'NBA apporterà un enorme cambiamento l'anno prossimo, con il ritorno dei diritti di trasmissione alla NBC, dopo 23 anni alla ABC e all'ESPN (che rimarrà alla ABC così come al nuovo arrivato Prime Video), con un contratto di 11 anni a partire dalla stagione 2025-26.

Pertanto, l'NBA su NBC, una presentazione televisiva iniziata nel 1954, ma andata in onda per l'ultima volta nel 2002, tornerà quando la prossima stagione NBA inizierà il prossimo ottobre. E Jordan sarà un inviato speciale, usando la sua esperienza per discutere delle nuove generazioni del basket, 22 anni dopo il suo ritiro.

"L'NBA sulla NBC è stata una parte significativa della mia carriera e sono entusiasta di essere un contributore speciale al progetto", ha detto Jordan in una dichiarazione.