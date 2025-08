Michael Mando tornerà nei panni dello Scorpione in Spider-Man: Brand New Day

HQ

Nonostante le riprese siano appena iniziate per Spider-Man: Brand New Day, sembra che i dettagli stiano iniziando a trapelare sulla trama del film e sui principali ritorni. In particolare, sappiamo che Mark Ruffalo tornerà nei panni di Hulk e Michael Mando riapparirà nei panni dello Scorpione.

Questo viene da The Hollywood Reporter, che afferma anche che vedremo Hulk, Punisher e Spider-Man in una grande rissa prima che capiscano che in realtà sono tutti bravi ragazzi. Questo non è stato ancora confermato da Sony o Marvel, quindi forse non sperare ancora in un triple threat match che distrugga New York.

Durante il fine settimana, Mando ha confermato il suo ritorno in un post su Instagram che mostra un tatuaggio di scorpione lungo il collo. Inoltre, sulla sua storia di Instagram, ha pubblicato un'opera d'arte raffigurante Scorpion e Venom insieme, forse una presa in giro del cattivo definitivo di Spider-Man: Brand New Day ?