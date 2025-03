Michael Mann ha terminato la sceneggiatura di Heat 2

Heat 2 si sta avvicinando sempre di più a diventare una realtà. Il tanto atteso film ha ora fatto un significativo passo avanti, in quanto a seguito alle voci sul casting dell'ex Adam Driver e alle precedenti speranze di iniziare le riprese alla fine del 2024 o all'inizio del 2025, il regista Michael Mann ha appena rivelato che la sceneggiatura del film è finalmente completa e nelle mani della società di produzione Warner Bros.

Come notato in un'intervista con Vulture, Mann ha dichiarato: "Ho appena finito la sceneggiatura e consegnato la prima bozza. In questo caso si è trattato della Warner Brothers. Non posso parlare di più. Ma è un progetto entusiasmante".

In sostanza, anche se si tratta di un progresso, non si tratta di un impegno fermo o di un segno che il film sia vicino alle riprese. Con Mann che ha notato che la prima bozza è stata consegnata, dobbiamo presumere che le modifiche verranno apportate prima che la produzione inizi completamente, ma supponendo che la sceneggiatura sia in condizioni decenti, potrebbe significare un progresso per le scelte di casting.

Sei interessato a un sequel di Heat ?