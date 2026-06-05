Michael Olise sarebbe il prossimo "galáctico" nel mirino del Real Madrid: pagherebbero 150 milioni di euro

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Quando il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha annunciato giovedì sera che lavorerà a un "misterioso" acquisto da 150 milioni di euro la prossima settimana, e che non riguarda la Premier League, la maggior parte delle persone ha pensato ai centrocampisti Vitinha o João Neves del Paris Saint-Germain, entrambi connazionali del futuro allenatore José Mourinho.

Tuttavia, nuovi rapporti di venerdì suggeriscono che in realtà si riferisse a un altro giocatore: un internazionale francese che gioca in Bundesliga, Michael Olise, che avrebbe rafforzato la forza offensiva della squadra. In diretta TV, Pérez ha negato che Olise fosse l'uomo a cui si riferiva, ma nuovi resoconti di The Telegraph Sport riportano che in realtà si riferiva proprio all'ala ventiquattrenne.

Se Florentino Pérez vincerà le elezioni domenica 7 giugno, farà un grande salto al Bayern Monaco, disposto a pagare 150 milioni di euro, diventando il giocatore più costoso nella storia del club, superando Jude Bellingham, che ha raggiunto 123 milioni di euro nel 2023.

Accanto a Harry Kane e Luis Díaz, Olise è stato una minaccia costante nella squadra tedesca, guadagnandosi il titolo di Giocatore della Stagione 2025/26 della Bundesliga. Olise segnò il gol della vittoria nella partita 4-3 di Champions League contro il Real Madrid in Champions League ad aprile, ma i tifosi del Madrid gli perdonerebbero se arrivasse come nuova stella in squadra... ma cosa significherebbe questo per gli altri attaccanti di alto livello Mbappé, Vinícius e Rodrygo? Il Real Madrid ha davvero bisogno di un altro attaccante? No... a meno che non intendano venderne uno per attirare Olise.