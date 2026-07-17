Michael Olise vuole unirsi al Real Madrid, secondo L'Équipe

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Senza molto da riportare dalla Coppa del Mondo dopo l'eliminazione della Francia, venerdì L'Équipe ha pubblicato in tribuna con Michael Olise in copertina, riportando che l'attaccante francese ha detto ai suoi compagni di squadra della nazionale francese che vuole trasferirsi al Real Madrid.

Secondo il giornale, l'intenzione di Olise è lasciare il Bayern Monaco e unirsi al Real Madrid, dove diversi compagni francesi (Mbappé, Tchouaméni, Konaté e Camavinga, che non hanno partecipato ai Mondiali). Anche il club spagnolo è consapevole del desiderio di Olise e prevede di avviare negoziati con il Bayern Monaco dopo la fine dei Mondiali.

Questo avviene dopo che il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainier, ha categoricamente negato che Olise fosse in vendita, con l'intenzione di trattenere il giocatore fino al 2029. Ma con il desiderio di Olise e del Real Madrid probabilmente disposto a fare un'offerta superiore a 150-200 milioni di euro, la mossa potrebbe avvenire... il che poteva anche portare a una grande vendita: secondo il giornale francese, Vinícius o Jude Bellingham potevano essere venduti per fare spazio a Olise.