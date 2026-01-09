Michael Owen pensa che Harry Kane sia "soldo morto" tra voci di trasferimento a Barcellona

HQ

Sebbene Harry Kane stia prosperando al Bayern Monaco, è stato fortemente legato al FC Barcelona, oltre a un possibile ritorno al Tottenham e alla Premier League. Voci che finora Kane ha negato, sapendo di essere la stella indiscussa della squadra ed è lì che ha più possibilità di vincere i titoli.

Secondo il veterano attaccante Michael Owen, Pallone d'Oro 2001 che ha giocato per Liverpool, Real Madrid e Manchester United, acquistare Harry Kane sarebbe stato "soldo morto". Ecco cosa ha detto a Goal.com: "Il problema di Harry Kane ora è che è ancora un giocatore incredibile, ma è davvero un denaro morto se vai a comprare Harry Kane.

Stai comprando per il presente e quanti anni avrai? Uno, due, tre, quattro? Non lo so. Ovviamente non mostra segni di invecchiamento. Chissà."

A 32 anni, Kane ha una clausola di rilascio da 57 milioni di sterline e 65,63 milioni di euro dal Bayern Monaco, che Owen considera eccessiva per un giocatore che potrebbe non avere molti anni buoni davanti. Tuttavia, è un'età simile a quella di Robert Lewandowski quando firmò per il Barcellona, e lì ha prosperato dal 2022. Se Lewandowski lascerà il Barcellona in estate, Kane sembra un sostituto simile.

Pensi che Harry Kane partirà quest'estate per Barcellona, Tottenham o un altro club?