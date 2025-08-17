Michael Pachter: EA vuole che Battlefield diventi una versione annuale

HQ

Michael Pachter ci riprova, questa volta affermando che Battlefield è destinato a diventare una versione annuale, simile a Call of Duty. Secondo Pachter, ha sollevato l'idea direttamente con Byron Beede, che attualmente supervisiona il marchio Battlefield. Presumibilmente, Electronic Arts vuole che il franchise venga rilasciato su base annuale, con tre diversi studi che gestiscono ciascuno i propri progetti contemporaneamente.

Ecco cosa ha detto Pachter in un episodio di Pachter Factor:

"E il loro obiettivo è che tre studi realizzino Battlefield su base triennale, in modo da poter accedere a Battlefield ogni anno. E ha detto che ci vorranno cinque o sei anni prima che ne abbiano due di fila, sai, quindi non ci arriveremo per un po'".

Se questo è vero, Battlefield potrebbe eventualmente passare a un modello di rilascio annuale, anche se potrebbero volerci fino a cinque o sei anni prima che ciò diventi realtà. Non è ancora chiaro quale impatto questa strategia potrebbe avere sul futuro del franchise. Electronic Arts ha a lungo spinto affinché Battlefield competesse direttamente con Call of Duty. Considerando quanto sia stata popolare la beta per il prossimo capitolo, forse non sorprende che EA voglia portare più prodotti sul mercato. La vera domanda è: le uscite annuali rafforzeranno davvero Battlefield come marchio?

Ti piacerebbe vedere Battlefield diventare una versione annuale?