Michael van Gerwen si ritira dalla partita di Premier League Darts e Littler riceve due punti e il turno per le semifinali

Michael van Gerwen, giocatore professionista olandese di freccette, ha annunciato il suo ritiro da un evento della Professional Darts Corporation (PDC) a Glasgow a causa di malattia. Di conseguenza, il popolare Luke Littler ha ricevuto un bye per le semifinali, dove affronterà Jonny Clayton o Gerwyn Price.

Van Gerwen, attualmente quarto nell'Ordine del Merito della PDC, ha recentemente sconfitto Littler in un turno a eliminazione diretta ad Anversa la scorsa settimana, ed è stato in buona forma nei turni precedenti. Tuttavia, non potrà continuare la buona serie e il suo rivale Littler otterrà due punti in classifica e un punto nella differenza leg, cosa importante per i Premier League Stars in generale.

Dopo due turni, Michael van Gerwen guida la Premier League Darts con 5 vittorie e una notte, mentre Gerwyn Price è secondo con 3 vittorie e 5 punti.