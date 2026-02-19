Michael van Gerwen si ritira dalla partita di Premier League Darts e Littler riceve due punti e il turno per le semifinali
Michael van Gerwen guida la Premier League Darts ma Littler otterrà due punti "gratis".
Michael van Gerwen, giocatore professionista olandese di freccette, ha annunciato il suo ritiro da un evento della Professional Darts Corporation (PDC) a Glasgow a causa di malattia. Di conseguenza, il popolare Luke Littler ha ricevuto un bye per le semifinali, dove affronterà Jonny Clayton o Gerwyn Price.
Van Gerwen, attualmente quarto nell'Ordine del Merito della PDC, ha recentemente sconfitto Littler in un turno a eliminazione diretta ad Anversa la scorsa settimana, ed è stato in buona forma nei turni precedenti. Tuttavia, non potrà continuare la buona serie e il suo rivale Littler otterrà due punti in classifica e un punto nella differenza leg, cosa importante per i Premier League Stars in generale.
Dopo due turni, Michael van Gerwen guida la Premier League Darts con 5 vittorie e una notte, mentre Gerwyn Price è secondo con 3 vittorie e 5 punti.