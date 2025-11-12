Micheal Ray Richardson, primo giocatore NBA ad essere bandito a vita, muore all'età di 70 anni

HQ

Micheal Ray Richardson, ex giocatore NBA che è stato il primo giocatore bandito a vita dall'NBA a causa del suo uso di droghe, è morto all'età di 70 anni poco dopo che gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata. Richardson ha avuto una lunga carriera tra il 1978 e il 2002, anche se è stato squalificato a vita nel 1986 per essere risultato positivo alla cocaina per la terza volta in tre stagioni. La sua squalifica, tuttavia, fu revocata nel 1988, ma non tornò mai più in campionato, giocando in Europa.

"Penso che sia il più grande giocatore NBA che non sia mai stato inserito nella Hall of Fame. Giocatore incredibile, giocatore, persona e padre di famiglia", ha detto il suo avvocato e amico John Zelbst, tramite ESPN. "Serve da esempio su come redimersi e fare qualcosa di se stessi.

Una delle sue ex squadre NBA, i New York Knicks, ha pianto la sua morte: "Uno dei giocatori difensivi più feroci della sua epoca, il quattro volte NBA All-Star ha avuto un impatto incredibile sui Knicks durante le sue quattro stagioni con la franchigia."

Dopo la squalifica, ha giocato in Croazia, Italia o Francia, tra cui la Virtus Bologna, fino al suo ritiro nel 2002. Ha poi allenato alcune squadre della CBA (Continental Basketball Association), una lega minore degli Stati Uniti che si è conclusa nel 2009. Ha anche co-scritto un libro, intitolato "Banned: How I Excrinked an All-Star NBA Career Before Finding My Redemption" ed è stato il padre di Michael Amir Junior Richardson, che gioca per la Fiorentina in Serie A e nella nazionale del Marocco.