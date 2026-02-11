Michelle Yeoh recita accanto a Michelle Yeoh, Michelle Yeoh e Michelle Yeoh in Sandiwara

Sean Baker ha recentemente avuto un enorme successo con l'arrivo di Anora, che ha vinto tantissimi premi e si è rivelato un enorme successo tra i fan. Per questo probabilmente sei in qualche modo interessato al prossimo lavoro dello sceneggiatore/regista, che ha appena ricevuto un trailer.

Conosciuto come Sandiwara, questo è un film che esplora il vivace paesaggio urbano di Penang, esplorando i mezzi di sussistenza di molti dei personaggi peculiari che chiamano casa l'espansione urbana asiatica. È anche un film strano perché ha come protagonista praticamente un'attrice, Michelle Yeoh, che in realtà interpreta cinque personaggi in questo film: il Critico, il Venditore ambulante, la Cameriera, la Vlogger e il Cantante. Sì, una performance piuttosto complessa per Yeoh che si rivelerà un problema per i critici se il film avrà successo.

La sinossi di Sandiwara aggiunge: "Michelle Yeoh offre una performance trasformativa, in mezzo al vivace paesaggio urbano di Penang. In collaborazione con il regista vincitore dell'Oscar Sean Baker, Sandiwara presenta una celebrazione audace e immersiva della femminilità, dell'identità culturale, del patrimonio culinario e dello spirito del cinema indipendente."

Sandiwara inizierà la sua proiezione cinematografica dal 20 febbraio, e puoi vedere un trailer del film qui sotto.