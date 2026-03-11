Micky van de Ven del Tottenham descrive la partita contro l'Atlético come uno "scenario apocalittico"

HQ

Micky van de Ven ha descritto la sconfitta di ieri contro l'Atlético de Madrid come uno "scenario apocalittico". Il secondo capitano del Tottenham ha aggiunto che questo ha avuto un impatto personale, dato che controlla a malapena il telefono, se non per parlare con la famiglia. "È dura, davvero dura. Devo andare avanti. Fa parte di questo, è la vita e vedremo cosa ci aspetta", ha detto il difensore olandese di 24 anni, nominato capitano degli Spurs per la prima volta a settembre 2025.

"Tutto ciò che poteva andare storto è andato storto. Anche per il nostro portiere è terribile, ovviamente. Non lo auguri a nessuno. Per 15 minuti abbiamo solo subito gol su cui davvero non si può fare nulla", ha detto Van de Ven all'emittente olandese Ziggo Sport dopo la partita 5-2 contro l'Atlético de Madrid, riportata dalla BBC.

"Non sono più al telefono. Ne ho completamente chiuso. Solo la mia famiglia, quindi andrà tutto bene", ha aggiunto van de Ven, che si è lamentato di non poter aiutare nella partita di domenica prossima contro il Liverpool in Premier League per essere stato squalificato.

Van de Ven è arrivato al Tottenham Hotspur nell'agosto 2023, è stato nominato giocatore della stagione del Tottenham nel suo primo anno, ma ha subito molti infortuni nella stagione successiva. Contribuì però alla vittoria in Europa League contro il Manchester United, il suo primo titolo importante e il primo per il Tottenham in 17 anni.

In chiaro pericolo di retrocessione, i tifosi del Tottenham faranno "grandi proteste" nelle prossime partite nazionali.