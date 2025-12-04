Micron chiude il marchio consumer Crucial dopo quasi 30 anni

HQ

Crucial, un marchio ben noto, stabile, performante e a prezzi molto ragionevoli, prodotto dal produttore OEM Micron, ha deciso di chiudere completamente l'attività, con le ultime spedizioni in uscita a febbraio 2026, secondo un comunicato stampa.

Questo è dovuto integralmente alle richieste dei data center di intelligenza artificiale, e Micron è sorprendentemente onesta riguardo alla chiusura del marchio.

"La crescita guidata dall'IA nei data center ha portato a un aumento della domanda di memoria e archiviazione. Micron ha preso la difficile decisione di uscire dal business consumer di Crucial per migliorare l'offerta e il supporto ai nostri clienti più grandi e strategici in segmenti in rapida crescita".

"Grazie a una comunità appassionata di consumatori, il marchio Crucial è diventato sinonimo di leadership tecnica, qualità e affidabilità dei prodotti di memoria e storage all'avanguardia. Vorremmo ringraziare i nostri milioni di clienti, centinaia di partner e tutti i membri del team Micron che hanno supportato il percorso di Crucial negli ultimi 29 anni," ha dichiarato Sumit Sadana, EVP e Chief Business Officer di Micron Technology

Abbiamo prodotti Crucial che usiamo da Gamereactor, e non ci hanno mai deluso nemmeno una volta. Un marchio che mancherà a tutti.