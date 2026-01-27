Micron costruisce una struttura da 24 miliardi di dollari

HQ

Poco dopo aver chiuso la divisione memoria consumer, Micron ha annunciato tramite un comunicato stampa che sta costruendo un nuovo stabilimento di fabbricazione di wafer a Singapore per espandere il suo impianto di fabbricazione esistente che produce moduli di memoria.

Si tratta di un enorme investimento decennale che costa a Micron 24 miliardi di dollari e, come previsto, è rivolto all'IA. L'impianto di fabbricazione delle memorie dovrebbe essere pienamente operativo quest'anno, con la nuova struttura NAND che inizierà la costruzione nella seconda metà del 2028, fornendo 700.000 piedi quadrati di spazio in camera bianca per la produzione di wafer.

La struttura sarà a doppio piano, la prima di Singapore e fornirà 1600 posti di lavoro oltre ai 1400 creati dalle operazioni di produzione di memoria esistenti.

"La leadership di Micron nella memoria avanzata e nell'archiviazione sta permettendo la trasformazione guidata dall'IA che sta rimodellando l'economia globale. Siamo grati per il sostegno duraturo e la partnership di successo con il governo di Singapore, inclusi EDB e JTC. Questo investimento sottolinea l'impegno a lungo termine di Micron verso Singapore come importante hub nella nostra rete manifatturiera globale, rafforzando la resilienza della catena di approvvigionamento e favorendo un ecosistema vivace per l'innovazione."

Manish Bhatia, vicepresidente esecutivo delle operazioni globali presso Micron Technology.

L'investimento di Micron sembra suggerire fortemente che la domanda di memoria e archiviazione all'interno dell'industria dell'IA continuerà a essere la priorità, il che potrebbe ulteriormente mettere sotto pressione il mercato consumer e contribuire a prezzi più alti per i gamer.