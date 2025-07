Microsoft: "Abbiamo più di 40 progetti in fase di sviluppo attivo"

HQ

Ci siamo a malapena ripresi dai tragici eventi di mercoledì, quando migliaia di dipendenti Xbox hanno perso il lavoro, con conseguenti chiusure spettacolari di giochi come Everwild e Perfect Dark.

Molti si stanno giustamente chiedendo cosa accadrà in futuro da Microsoft e in che modo questo influenzerà i prossimi titoli dell'azienda. Variety ha ora dato seguito a questo e riporta che tutto ciò che è stato mostrato durante l'Xbox Games Showcase all'inizio di giugno è ancora in produzione. Anche il capo di Xbox Game Studios, Matt Booty, conferma di avere oltre 40 giochi in produzione in totale, scrivendo:

"La nostra strategia generale di portfolio è invariata: creare giochi che entusiasmino i nostri giocatori, continuare a far crescere i nostri franchise più grandi e creare nuove storie, mondi e personaggi. Abbiamo più di 40 progetti in fase di sviluppo attivo, un continuo slancio sulla spedizione dei titoli questo autunno e una forte lista in vista del 2026".

Ciò significa che apparentemente non mancheranno i giochi in arrivo per Xbox e per gli abbonati a Game Pass. Tuttavia, sospettiamo che alcuni dei progetti potrebbero richiedere più tempo, perché anche se i giochi non vengono cancellati, ciò non significa che lo studio abbia mantenuto tutti i suoi sviluppatori.