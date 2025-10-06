Microsoft afferma di essere ancora al lavoro sulle sue "future console first-party"

HQ

Non è stato un buon fine settimana per Microsoft, che si sta ancora riprendendo dall'aumento shock dei prezzi di Game Pass Ultimate, cosa che sembra essere legata alle mancate entrate per la serie Call of Duty. Le persone sono furiose e, secondo quanto riferito, molti stanno cancellando i loro abbonamenti a un ritmo rapido.

A peggiorare le cose, durante il fine settimana è emersa una nuova voce da una fonte un po' traballante, ma il contenuto era così succoso che si è diffuso ampiamente. Tra le altre cose, si diceva che la prossima generazione di Xbox sarebbe stata in pericolo poiché Microsoft aveva deciso internamente di interrompere la produzione di console.

Questo ha fatto reagire Microsoft. In una dichiarazione a Windows Central, hanno chiarito che i lavori sulla prossima Xbox stanno continuando:

"Stiamo investendo attivamente nelle nostre future console e dispositivi first-party progettati, ingegnerizzati e costruiti da Xbox. Per maggiori dettagli, la comunità può rivedere il nostro annuncio di accordo con AMD".

Ed ecco fatto. Certo, questo non significa che i piani non possano cambiare di nuovo in futuro, ma la voce di questo fine settimana sembra essere falsa e una nuova Xbox è all'orizzonte.