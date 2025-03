Microsoft aggiunge molti vantaggi gratuiti per gli abbonati a Game Pass

HQ

Come sai, Game Pass include tutte le nuove versioni di giochi di Microsoft, ma anche alcuni nuovi titoli di sviluppatori ed editori di terze parti, nonché molti giochi meno recenti. Oggi, tuttavia, il free-to-play è più popolare che mai con diversi titoli giganteschi - e questi sono difficili da regalare gratuitamente perché sono gratuiti.

Microsoft sta quindi facendo un investimento nel free-to-play con i cosiddetti vantaggi per tutti gli abbonati Game Pass Ultimate e PC Game Pass. A partire da questa settimana, questo è incluso nel tuo abbonamento:

Heroes of the Storm (PC) - Collega il tuo account Battle.net

In questo regno tra i regni, tutto è possibile: gioca e sblocca 30 eroi da tutti gli universi di Blizzard Entertainment mentre ti diamo il benvenuto nel Nexus!

Naraka: Bladepoint (Cloud, Xbox e PC) - Usa il tuo profilo Xbox per accedere

Sblocca tutti gli eroi, l'esclusivo copricapo Xbox e il pacchetto Principessa Fenice (Justina Gu).

Smite 2 (Xbox e PC) - Collega il tuo account

Sblocca l'esclusiva skin Ecate ad alta velocità, 5 divinità (Ares, Anhur, Hecate, Hercules e Nemesis), il titolo OP e l'emote GG con il pacchetto di benvenuto Punizione 2.

The Finals (Xbox Series S/X e PC) - Collega il tuo ID Embark

Sblocca il set Stryker Grid, sponsorizzato da Ivada, con un completo completo, tre skin per armi, un ciondolo e un aumento del 25% dei PE partita. I giocatori sbloccano anche 500 Multibucks quando riscattano il loro premio!

Questa attenzione ai vantaggi per il free-to-play è apparentemente qualcosa con cui Microsoft intende continuare e su Xbox Wire scrivono che già ad aprile saremo in grado di aspettarci contenuti extra gratuiti per:



Le leggende dell'asfalto si uniscono



Richiamo del dovere: Warzone



Arruolato



Tuono di guerra



Ci ricorda anche che hanno già vantaggi per diversi giochi free-to-play, tra cui Genshin Impact, League of Legends, Overwatch 2 e Valorant - solo per citarne alcuni. Vai su Xbox Wire per saperne di più su come riscattare i tuoi oggetti.