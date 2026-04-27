Microsoft ammette che la carenza di RAM rappresenta una minaccia per il prezzo di Helix

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Non sappiamo quando uscirà Project Helix di Xbox, ma ci sono voci diffuse secondo cui sarà nel 2027, mentre altri sostengono che sarà nel 2028. Dato quanto spesso Microsoft parla già del suo hardware, l'anno prossimo sembra l'opzione più probabile. Detto ciò, molti temono che costerà un occhio della testa dopo tutto il discorso su prestazioni incredibilmente elevate, anche se la responsabile di Xbox Asha Sharma ha recentemente dichiarato che "Xbox sarà costruita per essere accessibile."

Purtroppo, sembra esserci un alto rischio che dovremo pagare una bella cifra per Project Helix, poiché in un'intervista a Game File (tramite Gamespot), Sharma ammette che Microsoft non è immune ai prezzi alle stelle della RAM, e questo si rifletterà sia nei prezzi che nella disponibilità:

"Tutte queste cose sono un'equazione. I costi della memoria influenzeranno i prezzi, influenzeranno la disponibilità. Quando pensiamo a essere dove il mondo si muove, ne terremo conto. Quindi non siamo pronti a condividere una tempistica di lancio in questo momento. Il mondo è piuttosto dinamico. Il mio obiettivo principale, però, è concentrarmi su ciò che controlliamo e costruire una grande console per giocare a grandi giochi, compresi i tuoi giochi per PC."

Come probabilmente sapete, i prezzi della memoria sono schizzati alle stelle dopo il cosiddetto boom dell'IA, che ancora oggi non mostra segni di fine. Questo è stato un fattore importante nel motivo per cui i prezzi delle console di questa generazione non sono scesi come al solito, ma sono invece saliti costantemente.

Game File ha anche colto l'occasione per chiedere quando verrà rilasciato Project Helix, menzionando il fatto che il CEO di AMD aveva lasciato intendere all'inizio di quest'anno che sarebbe stato nel 2027. Sharma, ovviamente, non ha voluto confermarlo, ma ha ribadito che almeno i kit di sviluppo inizieranno a essere distribuiti nel 2027:

"Tutto quello che posso condividere è che l'anno prossimo usciranno kit di sviluppo, stiamo lavorando davvero sodo e abbiamo molto da continuare a fare e da imparare. Ma siamo davvero entusiasti del Project Helix e del feedback iniziale che stiamo ricevendo."

Speriamo di avere qualche indizio in più durante l'Xbox Games Showcase a giugno, o quando Xbox compirà 25 anni a novembre, quando si aspetta qualche evento per la squadra verde.